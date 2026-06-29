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ФТС опровергла массовое доначисление утильсбора на ввезенные из ЕАЭС машины - РИА Новости, 29.06.2026
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18:08 29.06.2026 (обновлено: 18:24 29.06.2026)
ФТС опровергла массовое доначисление утильсбора на ввезенные из ЕАЭС машины

ФТС заявила об отсутствии массового доначисления утильсбора на машины из ЕАЭС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили на складе временного хранения
Автомобили на складе временного хранения - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобили на складе временного хранения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФТС сообщает, что массово дополнительно уплачивать утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в Россию с 2023 года из стран ЕАЭС, не требуется.
  • Доначисления утилизационного сбора производятся по результатам проверок, проводимых в трехлетний срок, если цель ввоза автомобиля по льготному коэффициенту не соответствует действительности.
  • Основанием для доначисления утилизационного сбора является использование автомобиля в коммерческих целях при ввозе по льготному коэффициенту, предназначенному для личного пользования.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таможенные органы в России не требуют массово дополнительно уплачивать утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в РФ с 2023 года и позже из стран ЕАЭС: требования о доначислении направляются по итогам проверочных мероприятий в трехлетний срок, если цель ввоза машины по льготному коэффициенту не соответствует действительности, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о массовых доначислениях утилизационного сбора лицам, ввозящим автомобили в РФ из стран ЕАЭС. В ФТС, в свою очередь, отметили, что проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы ведомства.
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"Выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности. Суммы подлежащего уплате утилизационного сбора дополнительно начисляются по результатам проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами для выявления фактов уплаты с нарушением установленного порядка. Такие мероприятия проводятся в трехлетний срок. Поэтому в 2026 году проверки проводятся в отношении транспортных средств, ввезенных в 2023 и позже", - говорится в сообщении ФТС.
В 2026 году письма о необходимости доплаты утилизационного сбора направлялись тем, кто ввозил автомобили в 2023-2026 годах. При этом ряд должников, которым в установленный трехлетний срок была направлена информация о необходимости доплаты сбора по автомобилям, ввезенным ранее 2023 года, сталкиваются с последствиями отказа от добровольного удовлетворения требований ФТС России, отметили в ведомстве.
"Данная ситуация связана с завершением процедуры судебного взыскания и последующего принудительного исполнения судебного решения. Эти процедуры также занимают определенное время", - объяснили в ФТС.
В ведомстве также назвали основания доначисления утилизационного сбора. Так, доначисления применяются к тем участникам автомобильного рынка, которые воспользовались льготным коэффициентом при ввозе автомобиля, но не уточнили соответствующую действительности цель ввоза машины - вместо личного пользования для коммерческих целей.
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"Такая мера применяется к участникам автомобильного рынка, которые воспользовались правом на льготный коэффициент, тогда как в действительности этим правом обладают только лица, ввозящие автомобили для личного пользования. То есть такие лица фактически сообщали не соответствующую действительности цель ввоза транспортного средства в Россию", - подчеркнули в ФТС.
"Как правило, об использовании автомобиля в коммерческих целях свидетельствуют такие факты, как ввоз транспортных средств в количестве, превышающем разумные потребности семьи, отсутствие сведений об использовании транспортных средств для личного пользования, их продажа другому лицу в короткий промежуток времени, особенно, если такие действия производятся неоднократно, и другие", - пояснили в ведомстве.
Данные обстоятельства таможенные органы устанавливают в ходе проверочных мероприятий, и они являются основой доказательственной базы при отстаивании в судах позиции о правомерности взыскания доначисленных сумм, указали в ФТС.
При этом конкретный перечень доказательств зависит от обстоятельств того или иного дела. В каждой конкретной ситуации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в их совокупности, отметили в ФТС. В ведомстве также рекомендовали не пользоваться услугами непроверенных частных лиц при покупке автомобиля.
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