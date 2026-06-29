ФТС опровергла массовое доначисление утильсбора на ввезенные из ЕАЭС машины

Краткий пересказ от РИА ИИ ФТС сообщает, что массово дополнительно уплачивать утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в Россию с 2023 года из стран ЕАЭС, не требуется.

Доначисления утилизационного сбора производятся по результатам проверок, проводимых в трехлетний срок, если цель ввоза автомобиля по льготному коэффициенту не соответствует действительности.

Основанием для доначисления утилизационного сбора является использование автомобиля в коммерческих целях при ввозе по льготному коэффициенту, предназначенному для личного пользования.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таможенные органы в России не требуют массово дополнительно уплачивать утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в РФ с 2023 года и позже из стран ЕАЭС: требования о доначислении направляются по итогам проверочных мероприятий в трехлетний срок, если цель ввоза машины по льготному коэффициенту не соответствует действительности, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о массовых доначислениях утилизационного сбора лицам, ввозящим автомобили в РФ из стран ЕАЭС . В ФТС, в свою очередь, отметили, что проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы ведомства.

"Выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности. Суммы подлежащего уплате утилизационного сбора дополнительно начисляются по результатам проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами для выявления фактов уплаты с нарушением установленного порядка. Такие мероприятия проводятся в трехлетний срок. Поэтому в 2026 году проверки проводятся в отношении транспортных средств, ввезенных в 2023 и позже", - говорится в сообщении ФТС.

В 2026 году письма о необходимости доплаты утилизационного сбора направлялись тем, кто ввозил автомобили в 2023-2026 годах. При этом ряд должников, которым в установленный трехлетний срок была направлена информация о необходимости доплаты сбора по автомобилям, ввезенным ранее 2023 года, сталкиваются с последствиями отказа от добровольного удовлетворения требований ФТС России, отметили в ведомстве.

"Данная ситуация связана с завершением процедуры судебного взыскания и последующего принудительного исполнения судебного решения. Эти процедуры также занимают определенное время", - объяснили в ФТС.

В ведомстве также назвали основания доначисления утилизационного сбора. Так, доначисления применяются к тем участникам автомобильного рынка, которые воспользовались льготным коэффициентом при ввозе автомобиля, но не уточнили соответствующую действительности цель ввоза машины - вместо личного пользования для коммерческих целей.

"Такая мера применяется к участникам автомобильного рынка, которые воспользовались правом на льготный коэффициент, тогда как в действительности этим правом обладают только лица, ввозящие автомобили для личного пользования. То есть такие лица фактически сообщали не соответствующую действительности цель ввоза транспортного средства в Россию", - подчеркнули в ФТС.

"Как правило, об использовании автомобиля в коммерческих целях свидетельствуют такие факты, как ввоз транспортных средств в количестве, превышающем разумные потребности семьи, отсутствие сведений об использовании транспортных средств для личного пользования, их продажа другому лицу в короткий промежуток времени, особенно, если такие действия производятся неоднократно, и другие", - пояснили в ведомстве.

Данные обстоятельства таможенные органы устанавливают в ходе проверочных мероприятий, и они являются основой доказательственной базы при отстаивании в судах позиции о правомерности взыскания доначисленных сумм, указали в ФТС.