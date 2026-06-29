В Запорожской области задержали украинского шпиона

В ведомстве пояснили, что житель Пологов вел наблюдение за местами дислокации и передвижениями личного состава и военной техники ВС РФ, а затем передавал информацию через Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.