В Запорожской области задержали украинского шпиона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель города Пологи Запорожской области задержан за передачу украинской стороне данных о расположении подразделений Вооруженных сил России.
- Подозреваемый вел наблюдение за местами дислокации и передвижениями личного состава и военной техники ВС России и передавал информацию через Telegram.
- Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж), фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель города Пологи Запорожской области задержан за передачу украинской стороне данных о расположении подразделений Вооруженных сил России, сообщило региональное управление ФСБ России.
В ведомстве пояснили, что житель Пологов вел наблюдение за местами дислокации и передвижениями личного состава и военной техники ВС РФ, а затем передавал информацию через Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.
"Подозреваемый задержан, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Фигуранту грозит до 20 лет колонии.