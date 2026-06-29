Еврейская община поблагодарила ФСБ за предотвращение поджога синагоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле, задержав сторонника международной террористической организации.
- Еврейская община России выразила благодарность спецслужбам за предотвращение преступления.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Члены еврейской общины России благодарны ФСБ за предотвращение поджога ярославской синагоги, заявили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
"Мы признательны работникам спецслужб, задержавшим злоумышленника, намеревавшегося поджечь синагогу в Ярославле. Такие акции преступников угрожают жизни и здоровью людей, вызывают у общины большую озабоченность", - сказал собеседник агентства.
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6 октября 2025, 15:27