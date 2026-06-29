Еврейская община поблагодарила ФСБ за предотвращение поджога синагоги

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Члены еврейской общины России благодарны ФСБ за предотвращение поджога ярославской синагоги, заявили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

"Мы признательны работникам спецслужб, задержавшим злоумышленника, намеревавшегося поджечь синагогу в Ярославле. Такие акции преступников угрожают жизни и здоровью людей, вызывают у общины большую озабоченность", - сказал собеседник агентства.