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Еврейская община поблагодарила ФСБ за предотвращение поджога синагоги - РИА Новости, 29.06.2026
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11:38 29.06.2026 (обновлено: 11:45 29.06.2026)
Еврейская община поблагодарила ФСБ за предотвращение поджога синагоги

Еврейская община поблагодарила за предотвращение поджога синагоги в Ярославле

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание сторонника международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу в Ярославле. Кадр видео
Задержание сторонника международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу в Ярославле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание сторонника международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу в Ярославле. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле, задержав сторонника международной террористической организации.
  • Еврейская община России выразила благодарность спецслужбам за предотвращение преступления.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Члены еврейской общины России благодарны ФСБ за предотвращение поджога ярославской синагоги, заявили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что был задержан сторонник международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу в Ярославле.
"Мы признательны работникам спецслужб, задержавшим злоумышленника, намеревавшегося поджечь синагогу в Ярославле. Такие акции преступников угрожают жизни и здоровью людей, вызывают у общины большую озабоченность", - сказал собеседник агентства.
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РоссияЯрославльБерл ЛазарФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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