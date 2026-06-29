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Валерий Фокин получил премию "Хрустальная Турандот" - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:20 29.06.2026
Валерий Фокин получил премию "Хрустальная Турандот"

Фокин получил премию "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фокин
Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Фокин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Валерий Фокин получил театральную премию "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
  • Церемония XXXV Юбилейного вручения премии прошла в музее-заповеднике "Архангельское".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Театральную премию "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство" получил народный артист РФ Валерий Фокин, передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения театральной премии "ХрустальнаяТурандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
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20 июня, 19:45
Премию "За честь и достоинство" вручил худрук Российского академического молодежного театра (РАМТ), народный артист РСФСР Алексей Бородин.
"Премию "За честь и достоинство" получает народный артист России, режиссер Валерий Фокин", - объявил на церемонии вручения Алексей Бородин.
Фокин, в свою очередь, отметил, что премия стала для него дебютной в этом веке. "В прошлом столетии я получал "Хрустальную Турандот", в этом веке - это первая премия", - сказал он, получая награду.
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КультураРСФСРРоссияАлексей БородинВалерий Фокин
 
 
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