Валерий Фокин получил премию "Хрустальная Турандот"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Валерий Фокин получил театральную премию "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
- Церемония XXXV Юбилейного вручения премии прошла в музее-заповеднике "Архангельское".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Театральную премию "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство" получил народный артист РФ Валерий Фокин, передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения театральной премии "ХрустальнаяТурандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
Премию "За честь и достоинство" вручил худрук Российского академического молодежного театра (РАМТ), народный артист РСФСР Алексей Бородин.
"Премию "За честь и достоинство" получает народный артист России, режиссер Валерий Фокин", - объявил на церемонии вручения Алексей Бородин.
Фокин, в свою очередь, отметил, что премия стала для него дебютной в этом веке. "В прошлом столетии я получал "Хрустальную Турандот", в этом веке - это первая премия", - сказал он, получая награду.
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