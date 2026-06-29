Большинство словаков отказались участвовать в референдуме о выплатах Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Инициированный оппозицией референдум об отмене пожизненных выплат для Роберта Фицо состоится в Словакии 4 июля.

Согласно опросу агентства Ipsos, лишь 26,5% словаков планируют принять участие в референдуме, что недостаточно для признания юридической силы его результатов.

Явка на референдум может быть еще ниже из-за сезона отпусков, погоды и слабой информационной кампании.

БРАТИСЛАВА, 29 июн - РИА Новости. Принять участие в референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат планируют лишь 26,5% словаков, что является недостаточным для признания юридической силы его результатов, следует из результатов исследования социологического агентства Ipsos.

Инициированный оппозицией референдум об отмене пожизненных выплат для Фицо состоится в Словакии 4 июля. На него будет вынесен также вопрос о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью, которые были упразднены правительством Фицо.

« "Собираются принять участие в референдуме 26,5% опрошенных, 73,5% - участвовать в референдуме не планируют", - следует из опроса, который был проведен агентством по заказу словацкого издания Denník N.

Явка, по мнению аналитиков, может быть еще ниже, поскольку на нее могут повлиять сезон отпусков, погода и довольно слабая информационная кампания.

Данные о статистической погрешности, сроках проведения опроса и количестве его участников не приводятся.

Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна превысить 50%. Из девяти референдумов, которые проводились в Словакии в разное время, успешным был только один: на референдуме о вступлении страны в Европейский союз в мае 2003 года явка превысила 52%. Последний референдум по изменениям, которые должны были упростить проведение досрочных выборов в стране, состоялся в Словакии в январе 2023 года, его результаты юридической силы не имели, поскольку явка составила лишь чуть больше 27%.