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Большинство словаков отказались участвовать в референдуме о выплатах Фицо - РИА Новости, 29.06.2026
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19:17 29.06.2026
Большинство словаков отказались участвовать в референдуме о выплатах Фицо

Ipsos: 26,5% словаков планируют участвовать в референдуме о лишении Фицо выплат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инициированный оппозицией референдум об отмене пожизненных выплат для Роберта Фицо состоится в Словакии 4 июля.
  • Согласно опросу агентства Ipsos, лишь 26,5% словаков планируют принять участие в референдуме, что недостаточно для признания юридической силы его результатов.
  • Явка на референдум может быть еще ниже из-за сезона отпусков, погоды и слабой информационной кампании.
БРАТИСЛАВА, 29 июн - РИА Новости. Принять участие в референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат планируют лишь 26,5% словаков, что является недостаточным для признания юридической силы его результатов, следует из результатов исследования социологического агентства Ipsos.
Инициированный оппозицией референдум об отмене пожизненных выплат для Фицо состоится в Словакии 4 июля. На него будет вынесен также вопрос о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью, которые были упразднены правительством Фицо.
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"Собираются принять участие в референдуме 26,5% опрошенных, 73,5% - участвовать в референдуме не планируют", - следует из опроса, который был проведен агентством по заказу словацкого издания Denník N.

Явка, по мнению аналитиков, может быть еще ниже, поскольку на нее могут повлиять сезон отпусков, погода и довольно слабая информационная кампания.
Данные о статистической погрешности, сроках проведения опроса и количестве его участников не приводятся.
Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна превысить 50%. Из девяти референдумов, которые проводились в Словакии в разное время, успешным был только один: на референдуме о вступлении страны в Европейский союз в мае 2003 года явка превысила 52%. Последний референдум по изменениям, которые должны были упростить проведение досрочных выборов в стране, состоялся в Словакии в январе 2023 года, его результаты юридической силы не имели, поскольку явка составила лишь чуть больше 27%.
В июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам и председателям парламента, которые занимали свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата, составляющей более 4 тысяч евро. На данные преференции пока в республике может претендовать только действующий премьер-министр Фицо. Оппозиция резко критиковала эти поправки.
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