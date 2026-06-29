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X5 остановила закупки всей продукции "Ферреро Руссия" - РИА Новости, 29.06.2026
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09:45 29.06.2026 (обновлено: 10:19 29.06.2026)
X5 остановила закупки всей продукции "Ферреро Руссия"

X5 остановила закупки всей продукции "Ферреро Руссия" из-за завышения цен

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар
Покупатель выбирает товар - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупатель выбирает товар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ритейлер Х5 остановил закупки продукции "Ферреро Руссия".
  • Причина остановки закупок — неоправданное завышение отпускных цен производителем.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ритейлер Х5 остановил закупки всей продукции "Ферреро Руссия" - производителя Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder - из-за неоправданного завышения отпускных цен, заявили РИА Новости в компании.
"Х5 остановила поставки продукции компании "Ферреро Руссия" (продукция под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и др.) из-за неоправданного завышения отпускных цен. Предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя", - говорится в сообщении.
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Там отметили, что заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ритейлера. "Мы считаем такой дисбаланс необоснованным... Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия", что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразными", - добавили в X5.
Ритейлер также отметил, что неоднократно предлагал поставщику конструктивные решения, но тот не проявил готовности к пересмотру условий. "Мы остаемся открыты к диалогу и готовы к возобновлению сотрудничества при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню, которые позволяют выстроить сбалансированное сотрудничество и учтут интересы покупателей", - заявили в Х5.
Уточняется, что запасов продукции компании в сетях ритейлера хватит чуть более чем на один месяц. Сейчас Х5 ведет переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий.
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