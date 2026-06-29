X5 остановила закупки всей продукции "Ферреро Руссия"

Краткий пересказ от РИА ИИ Ритейлер Х5 остановил закупки продукции "Ферреро Руссия".

Причина остановки закупок — неоправданное завышение отпускных цен производителем.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ритейлер Х5 остановил закупки всей продукции "Ферреро Руссия" - производителя Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder - из-за неоправданного завышения отпускных цен, заявили РИА Новости в компании.

"Х5 остановила поставки продукции компании "Ферреро Руссия" (продукция под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и др.) из-за неоправданного завышения отпускных цен. Предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя", - говорится в сообщении.

Там отметили, что заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ритейлера. "Мы считаем такой дисбаланс необоснованным... Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия", что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразными", - добавили в X5

Ритейлер также отметил, что неоднократно предлагал поставщику конструктивные решения, но тот не проявил готовности к пересмотру условий. "Мы остаемся открыты к диалогу и готовы к возобновлению сотрудничества при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню, которые позволяют выстроить сбалансированное сотрудничество и учтут интересы покупателей", - заявили в Х5.