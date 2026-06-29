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ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.06.2026
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14:08 29.06.2026 (обновлено: 16:07 29.06.2026)
ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей

ФАС выявила в Подмосковье картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 млрд рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС выявила в Подмосковье картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей.
  • ООО "МОИК", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "РСПК" и ООО "Время" подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ФАС выявила в Подмосковье картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей.
Сообщается, что в сговоре участвовали ООО "МОИК", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "РСПК" и ООО "Время".
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"Организации подозревают в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на выполнение работ в городских округах Подольск, Щелково, Мытищи, Долгопрудный и Талдомский", — говорится в заявлении службы.
Речь идет о реконструкции, капитальном и текущем ремонте, строительстве и модернизации объектов тепло- и водоснабжения, водоотводящей инфраструктуры. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов — 5 585 364 781 рубль.
ФАС возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. При доказательстве вины участникам картеля грозят оборотные штрафы.
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