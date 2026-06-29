ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС выявила в Подмосковье картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей.

ООО "МОИК", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "РСПК" и ООО "Время" подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ФАС выявила в Подмосковье картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиарда рублей.

Сообщается, что в сговоре участвовали ООО " МОИК ", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО " РСПК " и ООО "Время".

« "Организации подозревают в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на выполнение работ в городских округах Подольск, Щелково, Мытищи, Долгопрудный и Талдомский", — говорится в заявлении службы.

Речь идет о реконструкции, капитальном и текущем ремонте, строительстве и модернизации объектов тепло- и водоснабжения, водоотводящей инфраструктуры. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов — 5 585 364 781 рубль.