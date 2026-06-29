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Минобороны показало видео уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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12:24 29.06.2026
Минобороны показало видео уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ

МО РФ показало видео уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ ударом ФАБ-1500

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
  • Боевая задача была выполнена с применением авиабомбы ФАБ-1500, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения пункта управления дронами ВСУ ударом ФАБ-1500, сброшенного с истребителя Су-34.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Командир экипажа самолета Су-34 с позывным "Охотник" рассказал на видео Минобороны, что боевая задача по уничтожению пункта БПЛА ВСУ была выполнена с применением авиабомбы ФАБ-1500.
Как отметили в ведомстве, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета после получения подтверждения об уничтожении заданной цели.
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