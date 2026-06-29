У России достаточно сил для противостояния Западу, заявила Евстигнеева

"Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем. Сил и средств, политической воли у нас достаточно", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.

Она заявила, что сомнений на этот счет не должно быть ни у кого.