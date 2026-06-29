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У России достаточно сил для противостояния Западу, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 29.06.2026
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22:55 29.06.2026
У России достаточно сил для противостояния Западу, заявила Евстигнеева

Евстигнеева заявила о достаточном запасе сил у России для противостояния Западу

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • И. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия обладает достаточным запасом сил и политической воли, чтобы продолжать противостоять попыткам Запада.
  • По ее словам, намерение западных стран нанести России стратегическое поражение остается неизменным, и Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия обладает достаточным запасом сил и политической воли, чтобы продолжать противостоять попыткам Запада нанести стране стратегическое поражение, заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
«
"Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем. Сил и средств, политической воли у нас достаточно", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она заявила, что сомнений на этот счет не должно быть ни у кого.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
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