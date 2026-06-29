Краткий пересказ от РИА ИИ
- И. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия обладает достаточным запасом сил и политической воли, чтобы продолжать противостоять попыткам Запада.
- По ее словам, намерение западных стран нанести России стратегическое поражение остается неизменным, и Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия обладает достаточным запасом сил и политической воли, чтобы продолжать противостоять попыткам Запада нанести стране стратегическое поражение, заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
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"Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем. Сил и средств, политической воли у нас достаточно", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она заявила, что сомнений на этот счет не должно быть ни у кого.
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