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Европа является главным спонсором конфликта на Украине, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 29.06.2026
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22:42 29.06.2026
Европа является главным спонсором конфликта на Украине, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: Европа является главным спонсором продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Европа является главным спонсором продолжения конфликта на Украине.
  • ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погиб один человек, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Европа является главным спонсором продолжения конфликта на Украине, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Все эти многомиллиардные вливания в боевые действия на Украине окончательно разоблачают истинное лицо Европы. Она выступает не посредником, а главным спонсором продолжения войны", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
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Вчера, 22:34
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияАнна ЕвстигнееваЕгор КовальчукООНВооруженные силы Украины
 
 
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