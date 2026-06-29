Европа является главным спонсором конфликта на Украине, заявила Евстигнеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Европа является главным спонсором продолжения конфликта на Украине.
- ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погиб один человек, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Европа является главным спонсором продолжения конфликта на Украине, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.