Сдерживающих факторов для Киева нет, заявила и. о. постпреда России при ООН

«

"Для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов. Любой человек, включая детей, находящийся на территории России или следующий через нее транзитом, автоматически становится целью для ликвидации. Этот режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, атакуя медиков и спасателей", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.