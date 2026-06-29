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Сдерживающих факторов для Киева нет, заявила и. о. постпреда России при ООН - РИА Новости, 29.06.2026
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22:42 29.06.2026
Сдерживающих факторов для Киева нет, заявила и. о. постпреда России при ООН

Евстигнеева: киевский режим сделал военные преступления частью своей стратегии

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • И. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что военные преступления стали частью стратегии киевского режима.
  • 17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области с помощью беспилотника, погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Сдерживающих факторов для киевского режима не существует, военные преступления стали частью его стратегии, заявила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
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"Для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов. Любой человек, включая детей, находящийся на территории России или следующий через нее транзитом, автоматически становится целью для ликвидации. Этот режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, атакуя медиков и спасателей", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
Как заявила ранее Евстигнеева, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей - белорусских граждан, включая детей.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Россия не считает случайным удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми
Вчера, 22:34
 
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