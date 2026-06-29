Рейтинг@Mail.ru
Польские депутаты предложили принять резолюцию в память о жертвах УПА* - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 29.06.2026
Польские депутаты предложили принять резолюцию в память о жертвах УПА*

В Европарламенте предложили принять резолюцию в память о жертвах УПА

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа польских депутатов Европарламента предложила принять резолюцию, посвященную памяти жертв массовых убийств поляков, совершенных Украинской повстанческой армией*.
  • Отношения между Польшей и Украиной обострились после участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги.
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Группа польских депутатов Европарламента предложила принять резолюцию, посвященную памяти жертв массовых убийств поляков, совершенных Украинской повстанческой армией*, сообщил один из евродепутатов Петр Мюллер.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.
Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Польше произошла массовая драка местных жителей с украинцами
Вчера, 11:08
"Наша группа в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА*. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять. В настоящее время своим поведением они наносят ущерб и долгосрочным интересам собственной страны", — написал Мюллер в социальной сети Х.
Он назвал решение по украинскому пантеону, законопроект о создании которого внес Владимир Зеленский, еще одним шагом, наносящим ущерб польско-украинским отношениям и доказательством того, что предыдущие спорные решения Киева были преднамеренными.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
"Показал средний палец". Наглая выходка Зеленского шокировала Польшу
28 июня, 23:19
"Надеюсь, на этот раз весь польский политический класс поймет, что здесь необходима жесткая, напористая политика. Помогать, но и требовать", — написал польский депутат Европарламента.
Другой польский евродепутат Патрик Яки сообщил, что предложение польской стороны будет рассмотрено в президиуме ЕП в среду.
"С 6 по 10 июля, в канун годовщины Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного против граждан Второй Польской Республики, в Страсбурге состоится заседание. Лучшей возможности напомнить жителям ЕС о том, чем была УПА*, не будет", — написал Яки в соцсети Х.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Кому должны мы, всем прощаем: Киев выразил полякам особую благодарность
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей МельникКароль НавроцкийЕвропарламентЕвросоюзВторая мировая война (1939-1945)Киевская областьУкраинская повстанческая армия*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала