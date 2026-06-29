Польские депутаты предложили принять резолюцию в память о жертвах УПА*

Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото

Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

© AP Photo / Petr David Josek Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа польских депутатов Европарламента предложила принять резолюцию, посвященную памяти жертв массовых убийств поляков, совершенных Украинской повстанческой армией*.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги.

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Группа польских депутатов Европарламента предложила принять резолюцию, посвященную памяти жертв массовых убийств поляков, совершенных Украинской повстанческой армией*, сообщил один из евродепутатов Петр Мюллер.

Отношения между Польшей Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.

"Наша группа в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА*. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять. В настоящее время своим поведением они наносят ущерб и долгосрочным интересам собственной страны", — написал Мюллер в социальной сети Х

Он назвал решение по украинскому пантеону, законопроект о создании которого внес Владимир Зеленский, еще одним шагом, наносящим ущерб польско-украинским отношениям и доказательством того, что предыдущие спорные решения Киева были преднамеренными.

"Надеюсь, на этот раз весь польский политический класс поймет, что здесь необходима жесткая, напористая политика. Помогать, но и требовать", — написал польский депутат Европарламента.

Другой польский евродепутат Патрик Яки сообщил, что предложение польской стороны будет рассмотрено в президиуме ЕП в среду.

"С 6 по 10 июля, в канун годовщины Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного против граждан Второй Польской Республики, в Страсбурге состоится заседание. Лучшей возможности напомнить жителям ЕС о том, чем была УПА*, не будет", — написал Яки в соцсети Х