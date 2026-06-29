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Европа рискует начать зиму с минимальными за 15 лет запасами газа, пишет FT - РИА Новости, 29.06.2026
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09:46 29.06.2026 (обновлено: 10:00 29.06.2026)
Европа рискует начать зиму с минимальными за 15 лет запасами газа, пишет FT

FT: Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными запасами газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа.
  • По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу периода пополнения запасов газа (апрель — октябрь) газохранилища в ЕС будут заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний и отраслевых экспертов.
"Европа собирается войти в отопительный сезон с минимальными запасами газа за последние, по крайней мере, 15 лет, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой", - передает газета.
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Согласно прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу критически важного периода пополнения запасов газа, который обычно длится с апреля по октябрь, газохранилища в ЕС будут заполнены лишь на 76%. По данным организации Gas Infrastructure Europe, которые приводит Financial Times, это станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
Такие низкие значения обусловлены тем, что эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - важный торговый маршрут, в том числе для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.
Кроме того, эксперты отмечают, что план ЕС по запрету по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года импорта российского СПГ, на долю которого сейчас приходится около 14% от общего объема поставок СПГ в Европу, повышает вероятность дефицита газа в зимний период.
Как пишет газета, после необычно холодной зимы газохранилища в ЕС начали сезон пополнения запасов, будучи заполненными лишь на 28% - уровень ниже обычного для этого времени года. По данным организации GIE, в настоящее время они заполнены в среднем на 48%.
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По словам аналитиков, процесс закачки газа в хранилища в апреле шел медленно, поскольку высокие летние цены на этот источник энергии не стимулировали компании пополнять запасы.
В воскресенье Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам ЕС заполнить газохранилища до уровня 75-80%, чтобы снизить ценовое давление. В последние годы этот целевой показатель составлял 90%, уточняет газета.
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