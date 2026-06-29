Европа рискует начать зиму с минимальными за 15 лет запасами газа, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа.

По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу периода пополнения запасов газа (апрель — октябрь) газохранилища в ЕС будут заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой, сообщает газета Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний и отраслевых экспертов.

"Европа собирается войти в отопительный сезон с минимальными запасами газа за последние, по крайней мере, 15 лет, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой", - передает газета.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу критически важного периода пополнения запасов газа, который обычно длится с апреля по октябрь, газохранилища в ЕС будут заполнены лишь на 76%. По данным организации Gas Infrastructure Europe, которые приводит Financial Times, это станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.

Такие низкие значения обусловлены тем, что эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - важный торговый маршрут, в том числе для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.

Кроме того, эксперты отмечают, что план ЕС по запрету по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года импорта российского СПГ, на долю которого сейчас приходится около 14% от общего объема поставок СПГ в Европу, повышает вероятность дефицита газа в зимний период.

Как пишет газета, после необычно холодной зимы газохранилища в ЕС начали сезон пополнения запасов, будучи заполненными лишь на 28% - уровень ниже обычного для этого времени года. По данным организации GIE, в настоящее время они заполнены в среднем на 48%.

По словам аналитиков, процесс закачки газа в хранилища в апреле шел медленно, поскольку высокие летние цены на этот источник энергии не стимулировали компании пополнять запасы.