Как известно, на днях госсекретарь США Рубио на голубом глазу заявил, что "на Аляске не было достигнуто никаких договоренностей, но были выдвинуты лишь предложения по урегулированию без какой-либо юридической силы". А по результатам недавнего саммита G7 европейцы уверились, что Трамп полностью перековался, переобулся, перекинулся — и все в таком роде. Макрон, к примеру, возбужденно заявил, что теперь "США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной", то есть еще чуть-чуть — и несметные американские полки двинутся на помощь Киеву.

Некоторое замешательство и — не побоимся слова — возмущение со стороны ряда российских обозревателей сей ситуацией базируется на базовом дипломатическом политесе и традиции. Но в случае с Трампом, как признают даже западные ресурсы, целесообразность момента в десяти случаях из десяти перевешивает любые стратегические соображения.

Целесообразность же момента заключается в том, что, с точки зрения Трампа, ловить с Киевом нечего, потому что пациент уже скорее мертв, и лучше воспользоваться паникой, чтобы немножко заработать.

Что же видит Трамп? А вот что.

Россия изо всех сил ждет мира и диалога, но ждать веселее, когда войска идут вперед. По утверждениям агентства Bloomberg, "положение ВСУ в Донбассе ухудшается: российская армия все ближе подходит к Краматорску и Славянску", "подразделения продолжают наступательные операции практически непрерывно" и "города, некогда считавшиеся относительно безопасным тылом для ВСУ, теперь регулярно подвергаются ударам российских ФАБов и беспилотников".

Параллельно с этим на укротелевидении крутят новости про "усугубляющиеся проблемы ВСУ с логистикой и нехваткой топлива на фронте": "Это реальная беда. Десятки объектов уже подверглись атакам дронов. Это происходит буквально каждый день". Возник даже кризис с бензовозами: водители просто не хотят ехать в некоторые регионы.

Дело в том, что русская армия кардинально усилила удары по украинским военным и промышленным объектам, логистике и энергетической инфраструктуре. Мирный чугуний летит по складам, транспортным узлам, железнодорожным путям и подвижному составу. По слухам, наши объявили настоящую охоту на тепловозы и поезда, остатки которых прячут где попало.

Но вечеринка в полный рост развернулась в отношении топливной инфраструктуры врага (которая, как известно, используется в интересах ВСУ, и ни один кролик не пострадал). В Краматорске испустила дух газораспределительная станция. В Кременчуге попрощались с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ. Еще один НПЗ поражен в Запорожской области. Сыграл в ящик газораспределительный узел в Днепропетровской области.

Зафиксированы массовые разрушения на объектах "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях.

Бывший министр инфраструктуры Украины Пивоварский заявил, что ВС РФ за прошедшие два месяца уничтожили на Украине более 150 АЗС. Он врет: уничтожили гораздо больше (в некоторых населенных пунктах Украины АЗС не осталось вообще). По данным объективного контроля, интенсивность работы ВКС России по таким целям за неполный июнь превысила стахановские показатели за апрель и май совокупно.

На данном фоне в Киеве рассматривают срочную продажу иностранцам железнодорожных объектов (включая полностью "Укрзализницю"), автодорог, портов и объектов коммунального хозяйства. По задумке, Россия не осмелится атаковать иностранное имущество и логистика ВСУ будет в домике (смешно, но ладно).

Глава офиса президента Украины Буданов* сообщил, что стране срочно нужно возвращать своих граждан из-за границы (воевать некому), а также привлекать мигрантов для решения демографических проблем (работать некому), после чего Еврокомиссия предложила лишить права на убежище в ЕС вновь прибывающих украинцев мобилизационного возраста.

Хотя Россия почти побеждена, в Европе почему-то решили вдобавок к уже выделенным 90 миллиардам для Киева наскрести еще 290. А что случилось? По прошлым заверениям, выделенного кредита должно было хватить на все возможные нужды вплоть до развала России, и тут такая паника.

Вывод простой — Украина "поплыла", хотя это пока не признается официально, и сейчас пожарные команды бегают нон-стоп.

Воспользовавшись паникой в Киеве и Брюсселе, Трамп зашел с красивым предложением: отдайте мне ваши деньги, ваших жен и ваших детей, а я громко скажу, что я за Украину.

За пару недель до "разворота Трампа на G7" Европа спустя год почему-то полностью согласилась на требования американцев по так называемому Тернберрийскому соглашению от 27 июля 2025 года, согласно которому Вашингтон теперь будет применять 15-процентные таможенные пошлины на европейские товары (причем на сталь и алюминий — 50-процентные), а американские товары и услуги в ЕС пошлинами не будут облагаться вообще. Кроме того, ЕС обязался до 2028 года закупить американские энергоресурсы — нефть, СПГ, ядерное топливо — на сумму около 750 миллиардов долларов (по любым ценам). Плюс Брюссель обязался вложить до 600 миллиардов долларов в "стратегические сектора" экономики США.

Ущерб для ЕС и прибыток Трампа — сотни миллиардов долларов. Впрочем, США уведомили европейских партнеров, что в обороне Европы они перейдут на "вспомогательные позиции", то есть для Украины денег и оружия как не было, так и не будет, но зато "Трамп наш".