Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.
- Цахкна назвал падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары ВСУ по России.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.
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"Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать", — написал он в социальной сети X.
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В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.