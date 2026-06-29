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"Такую русофобию нужно изучать". Заявление МИД Эстонии поразило журналиста - РИА Новости, 29.06.2026
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16:27 29.06.2026
"Такую русофобию нужно изучать". Заявление МИД Эстонии поразило журналиста

Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.
  • Цахкна назвал падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары ВСУ по России.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.
«

"Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать", — написал он в социальной сети X.

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В понедельник Цахкна в интервью газете Financial Times заявил, что Эстония не рада залетающим на ее территорию украинским беспилотникам, но не просит Киев прекратить это, назвав падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары ВСУ по России.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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