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Суд на Украине отказался снять с Ермака электронный браслет - РИА Новости, 29.06.2026
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14:27 29.06.2026
Суд на Украине отказался снять с Ермака электронный браслет

ВАКС Украины отказался снять электроный браслет с Ермака

© AP Photo / Dan BashakovАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Андрей Ермак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины отказался отменить обязанность Андрея Ермака носить электронный браслет.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался отменить экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, обвиняемому в коррупции, обязанность носить электронный браслет, оставив меру пресечения без изменений.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы офиса президента относительно изменения меры пресечения, а именно отмены обязанности ношения электронного средства контроля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Позже Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
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