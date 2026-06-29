Суд на Украине отказался снять с Ермака электронный браслет

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы офиса президента относительно изменения меры пресечения, а именно отмены обязанности ношения электронного средства контроля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Позже Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.