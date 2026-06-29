Галузин рассказал, почему Ереван не спешит с референдумом

"Поэтому мы, честно говоря, не очень понимаем, почему армянское руководство не спешит спросить жителей страны об их отношении к этому очень важному для них вопросу. Наверное, не исключаю, что какие-то есть конъюнктурные соображения за такой неспешностью, да?", - подчеркнул дипломат.