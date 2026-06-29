Галузин рассказал, почему Ереван не спешит с референдумом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что власти Армении не спешат проводить референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС из-за конъюнктурных соображений.
- На саммите ЕАЭС 29 мая в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
- По армянскому законодательству проведение референдума необходимо при вступлении Армении в надгосударственные интеграционные структуры.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Армении не спешат проводить референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС из-за конъюнктурных соображений, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"А что касается референдума, то, как вы знаете, в упомянутом совместном заявлении четыре лидера высказались за то, чтобы этот референдум прошёл в ближайшее время, поскольку проведение референдума по армянскому же законодательству необходимо при вступлении Армении в надгосударственные интеграционные структуры", - сказал он в интервью RTVi.
"Поэтому мы, честно говоря, не очень понимаем, почему армянское руководство не спешит спросить жителей страны об их отношении к этому очень важному для них вопросу. Наверное, не исключаю, что какие-то есть конъюнктурные соображения за такой неспешностью, да?", - подчеркнул дипломат.
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.