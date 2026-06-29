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Экс-главу Минздрава Кубани осудили на четыре года за мошенничество - РИА Новости, 29.06.2026
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17:20 29.06.2026 (обновлено: 17:43 29.06.2026)
Экс-главу Минздрава Кубани осудили на четыре года за мошенничество

Экс-главу Минздрава Кубани Филиппова осудили на 4 года за мошенничество

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главу министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова приговорили к четырем годам колонии по делу о мошенничестве.
  • Суд также назначил Филиппову штраф в размере 500 тысяч рублей.
  • У Филиппова изъяли в доход государства более 150 объектов недвижимости, а также около 215 миллионов рублей и килограмм золота.
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара приговорил экс-главу министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к 4 годам колонии по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Константин Шульгин.
"Суд назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей", - сказал адвокат.
В марте в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Филиппова задержали сотрудники регионального УФСБ России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Предварительно, он был уличен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве. В апреле у Филиппова изъяли в доход государства более 150 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодарском крае, Адыгее и Крыму, а также около 215 миллионов рублей и килограмм золота.
Суд 18 марта арестовал Филиппова на 2 месяца. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что основанием для уголовного дела стало фиктивное трудоустройство министра на должность заведующего кафедрой Кубанского медицинского университета. С ноября 2015 по декабрь 2025 года на этой должности Филиппов совершил хищение 7,5 миллиона рублей из бюджета министерства здравоохранения РФ, которыми распорядился по своему усмотрению.
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