Экс-главу Минздрава Кубани осудили на четыре года за мошенничество

"Суд назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей", - сказал адвокат.

Суд 18 марта арестовал Филиппова на 2 месяца. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что основанием для уголовного дела стало фиктивное трудоустройство министра на должность заведующего кафедрой Кубанского медицинского университета. С ноября 2015 по декабрь 2025 года на этой должности Филиппов совершил хищение 7,5 миллиона рублей из бюджета министерства здравоохранения РФ, которыми распорядился по своему усмотрению.