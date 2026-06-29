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В ЕК рассказали о летних запасах газа в Евросоюзе - РИА Новости, 29.06.2026
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13:49 29.06.2026
В ЕК рассказали о летних запасах газа в Евросоюзе

ЕК: запасов газа в ЕС этим летом на 10% меньше докризисного уровня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запасы газа в хранилищах ЕС в летний сезон на 10% ниже уровня до кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива.
  • Потребление газа в ЕС сократилось на 17%, по словам представителя Еврокомиссии.
  • К концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Запасов газа в хранилищах ЕС в разгар летнего сезона на 10% меньше уровня до кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива, потребление сократилось на 17%, сообщила РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"В настоящее время уровень запасов примерно на 10% ниже докризисного среднего уровня, в то время как спрос на газ в ЕС снизился на 17%", - сказала собеседница агентства.
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Ранее Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
По информации издания, запасы оказались под давлением после холодной зимы, а также из-за перебоев на мировом рынке СПГ на фоне конфликта вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив. Именно эти факторы подтолкнули Евросоюз к большей гибкости в политике заполнения газохранилищ перед зимой.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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