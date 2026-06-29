В ЕК рассказали о летних запасах газа в Евросоюзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запасы газа в хранилищах ЕС в летний сезон на 10% ниже уровня до кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива.
- Потребление газа в ЕС сократилось на 17%, по словам представителя Еврокомиссии.
- К концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Запасов газа в хранилищах ЕС в разгар летнего сезона на 10% меньше уровня до кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива, потребление сократилось на 17%, сообщила РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"В настоящее время уровень запасов примерно на 10% ниже докризисного среднего уровня, в то время как спрос на газ в ЕС снизился на 17%", - сказала собеседница агентства.
Ранее Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
По информации издания, запасы оказались под давлением после холодной зимы, а также из-за перебоев на мировом рынке СПГ на фоне конфликта вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив. Именно эти факторы подтолкнули Евросоюз к большей гибкости в политике заполнения газохранилищ перед зимой.
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