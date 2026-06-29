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В Крыму высший балл на ЕГЭ получили 53 выпускника - РИА Новости, 29.06.2026
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16:28 29.06.2026 (обновлено: 16:32 29.06.2026)
В Крыму высший балл на ЕГЭ получили 53 выпускника

Аксенов сообщил, что в 2026 г в Крыму 53 выпускника получили высший балл на ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму 53 выпускника получили высший балл по результатам ЕГЭ.
  • Шестеро выпускников набрали 100 баллов сразу по двум предметам, больше всего стобалльников по химии, русскому языку и литературе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Высший балл на ЕГЭ в Крыму в этом году набрали 53 выпускника, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«

"В этом году 53 выпускника крымских школ получили высший балл по результатам ЕГЭ, при этом шестеро ребят набрали 100 баллов сразу по двум предметам", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, больше всего 100-балльников по химии, русскому языку и литературе.
"Всего в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи одиннадцатиклассников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе", - добавил Аксенов.
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