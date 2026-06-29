Заммэра Ефимов рассказал о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского

Новый комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского общей площадью более 160 тысяч квадратных метров строят на Большой Сухаревской площади в Мещанском районе столицы. Он будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков‑башен высотой от шести до десяти этажей, объединенных общим стилобатом. Внешняя облицовка здания будет состоять из витражей с шестигранными и ромбовидными ячейками. Декоративные элементы будут выполнены из алюмокомпозитных панелей. Общая площадь фасадных панелей составит около 80 тысяч квадратных метров.