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Заммэра Ефимов рассказал о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского - РИА Новости, 29.06.2026
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11:05 29.06.2026
Заммэра Ефимов рассказал о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского

Заммэра Ефимов рассказал о строительстве нового корпуса НИИ имени Склифосовского

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В центре Москвы в рамках строительства нового корпуса НИИ имени Склифосовского ведется бетонирование надземных этажей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для оптимизации сроков реализации проекта строительство ведется параллельно на разных участках: одновременно завершается разработка грунта, продолжается бетонирование этажей подземной и надземной частей здания. Готовность конструкций первого этажа составляет почти 30%, второго – 17% ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Новый комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского общей площадью более 160 тысяч квадратных метров строят на Большой Сухаревской площади в Мещанском районе столицы. Он будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков‑башен высотой от шести до десяти этажей, объединенных общим стилобатом. Внешняя облицовка здания будет состоять из витражей с шестигранными и ромбовидными ячейками. Декоративные элементы будут выполнены из алюмокомпозитных панелей. Общая площадь фасадных панелей составит около 80 тысяч квадратных метров.
Как указывается в сообщении, подземные монолитные работы завершены более чем наполовину. На строительной площадке было извлечено около 200 тысяч кубометров грунта, залито более 30 тысяч кубометров бетона и установлено свыше 400 тонн металлических конструкций.
Полностью закончить строительство корпуса предполагается в 2028 году.
Ранее о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, он станет одним из самых современных медицинских объектов России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, расширив возможности науки и практической медицины.
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