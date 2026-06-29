В ДР Конго запретили массовые собрания из-за вируса Эбола, сообщают СМИ

Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото

Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

© AP Photo / Moses Sawasawa Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Демократической Республики Конго запретило массовые собрания в Киншасе и провинциях Чопо, Верхний Уэле и Нижний Уэле.

Ограничение ввели из-за повышенного риска распространения вируса Эбола.

Оппозиция назвала решение неконституционным и заявила, что оно было сфабриковано президентской партией.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство Демократической Республики Конго запретило массовые собрания в столице Киншасе, а также в провинциях Чопо, Верхний Уэле и Нижний Уэле в рамках на борьбы с распространением вируса Эбола, сообщает радио Правительство Демократической Республики Конго запретило массовые собрания в столице Киншасе, а также в провинциях Чопо, Верхний Уэле и Нижний Уэле в рамках на борьбы с распространением вируса Эбола, сообщает радио Okapi со ссылкой на циркуляр МВД.

Министр внутренних дел Жакмен Шабани уведомил губернаторов затронутых провинций о решении властей в субботу, 27 июня.

Министр пояснил, что это ограничение вводится в связи с повышенным риском для здоровья, связанным с распространением вируса Эбола в некоторых районах страны.

В заявлении уточняется, что в затронутых провинциях и в Киншасе запрещены все формы массовых собраний, в том числе марши и публичные демонстрации.