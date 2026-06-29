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В ДР Конго запретили массовые собрания из-за вируса Эбола, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.06.2026
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16:32 29.06.2026
В ДР Конго запретили массовые собрания из-за вируса Эбола, сообщают СМИ

Okapi: в столице Конго Киншасе запретили массовые собрания из-за угрозы Эболы

© AP Photo / Moses SawasawaПохороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Демократической Республики Конго запретило массовые собрания в Киншасе и провинциях Чопо, Верхний Уэле и Нижний Уэле.
  • Ограничение ввели из-за повышенного риска распространения вируса Эбола.
  • Оппозиция назвала решение неконституционным и заявила, что оно было сфабриковано президентской партией.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство Демократической Республики Конго запретило массовые собрания в столице Киншасе, а также в провинциях Чопо, Верхний Уэле и Нижний Уэле в рамках на борьбы с распространением вируса Эбола, сообщает радио Okapi со ссылкой на циркуляр МВД.
Министр внутренних дел Жакмен Шабани уведомил губернаторов затронутых провинций о решении властей в субботу, 27 июня.
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Министр пояснил, что это ограничение вводится в связи с повышенным риском для здоровья, связанным с распространением вируса Эбола в некоторых районах страны.
В заявлении уточняется, что в затронутых провинциях и в Киншасе запрещены все формы массовых собраний, в том числе марши и публичные демонстрации.
Оппозиция назвала это решение неконституционным, заявив, что оно было "сфабриковано в лабораториях" президентской партии "Союз за демократию и социальный прогресс" (UDPS), к которой принадлежит глава МВД.
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