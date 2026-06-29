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"Не будет ждать": слова Путина вызвали панику в США - РИА Новости, 29.06.2026
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05:37 29.06.2026 (обновлено: 05:38 29.06.2026)
"Не будет ждать": слова Путина вызвали панику в США

Джонсон: Путин ясно дал понять, что Россия ответит на любую угрозу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимир Путин дал понять Западу о готовности России ответить на любую угрозу.
  • Так Джонсон прокомментировал заявление президента, которое он сделал на прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин ясно дал понять Западу, что Россия ответит на любую угрозу, об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи", — сказал эксперт.
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Так Джонсон прокомментировал заявление президента, которое он сделал на прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава государства тогда предупредил о том, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. При этом Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внутренние и внешние угрозы.
Путин пояснял, что западные страны пока не дошли до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом члены НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают себе отчет о возможных последствиях.
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