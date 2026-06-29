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На юго-западе Москвы грузовик насмерть сбил электровелосипедиста - РИА Новости, 29.06.2026
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14:37 29.06.2026 (обновлено: 14:38 29.06.2026)
На юго-западе Москвы грузовик насмерть сбил электровелосипедиста

Мужчина на электровелосипеде погиб под колесами грузовика на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Поляны в Москве грузовик при перестроении столкнулся с мужчиной на электровелосипеде.
  • В результате ДТП водитель электровелосипеда скончался.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Грузовик на юго-западе Москвы при перестроении столкнулся с мужчиной на электровелосипеде, тот погиб, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«

"По предварительным данным, на улице Поляны… водитель грузового автомобиля при перестроении в правую полосу движения совершил столкновение с мужчиной на электровелосипеде", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель электровелосипеда скончался.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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