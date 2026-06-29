На юго-западе Москвы грузовик насмерть сбил электровелосипедиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На улице Поляны в Москве грузовик при перестроении столкнулся с мужчиной на электровелосипеде.
- В результате ДТП водитель электровелосипеда скончался.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Грузовик на юго-западе Москвы при перестроении столкнулся с мужчиной на электровелосипеде, тот погиб, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на улице Поляны… водитель грузового автомобиля при перестроении в правую полосу движения совершил столкновение с мужчиной на электровелосипеде", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель электровелосипеда скончался.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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18 декабря 2025, 23:10