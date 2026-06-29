Shaman рассказал, как бойцы СВО взяли высоту под его песню "Мой бой"

По словам артиста, он регулярно посещает зону проведения СВО с благотворительными выступлениями и общается с военнослужащими. Рассказывая об одном из таких визитов, Дронов сообщил о беседе с одним из бойцов в госпитале без камер и журналистов.

"Когда я бываю там за ленточкой со своими благотворительными выступлениями, концертами, общаемся с бойцами. И вот в одном из визитов в одном госпитале я общался с бойцом напрямую, без камер, без ваших коллег", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.

"У нас состоялся прямой разговор. Я задал прямой, открытый вопрос. Я ему сказал: "Скажи, слушай, а вот то, что я пою, там, песни пишу, езжу к вам. То, чем я занимаюсь, - это вообще вам нужно? Это вам хоть как-то помогает?" Ответ меня просто ошеломил и мгновенно пробил на слезу", - рассказал Дронов.