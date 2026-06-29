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В белгородском поселке при детонации дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.06.2026
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20:51 29.06.2026 (обновлено: 21:11 29.06.2026)
В белгородском поселке при детонации дрона ВСУ пострадали два человека

При детонации дрона ВСУ в белгородском поселке Октябрьский пострадали 2 человека

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Октябрьский Белгородского округа два мирных жителя пострадали от детонации дрона ВСУ.
  • Дроны ВСУ также нанесли повреждения инфраструктуре в других частях региона.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в белгородском поселке Октябрьский от детонации дрона ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
«
"При атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. В Белгородском округе в поселке Октябрьский от детонации дрона у одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что для обследования бригада "скорой" транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены два автомобиля.
Кроме того, дроны ВСУ нанесли повреждения инфраструктуре в других частях региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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