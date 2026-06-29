В белгородском поселке при детонации дрона ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Октябрьский Белгородского округа два мирных жителя пострадали от детонации дрона ВСУ.

Дроны ВСУ также нанесли повреждения инфраструктуре в других частях региона.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в белгородском поселке Октябрьский от детонации дрона ВСУ, сообщили в оперштабе региона.

« "При атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. В Белгородском округе в поселке Октябрьский от детонации дрона у одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс"

В оперштабе добавили, что для обследования бригада "скорой" транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены два автомобиля.