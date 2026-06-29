Лучшего инспектора ДПС России назвали в Орле

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. X Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы "Лучший по профессии" завершился в Орле, победителем стал капитан полиции Николай Рощупкин из Курской области, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В финале конкурса, проходившем на базе Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, за звание лучшего боролись 89 инспекторов ДПС из всех регионов России, а также представитель Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Кроме того, в рамках международного смотра-конкурса профессионального мастерства в состязаниях приняли участие шесть сотрудников органов внутренних дел из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В течение четырех дней автоинспекторы демонстрировали мастерство в нескольких дисциплинах. Они показали знания правил дорожного движения, навыки оказания помощи пострадавшим в ДТП, владение приемами ручного регулирования дорожного движения, отработали практические навыки скоростного маневрирования на патрульном автомобиле. Отдельно оценивались огневая, физическая и правовая подготовка участников.

По итогам всех этапов первое место и почетное звание "Лучший сотрудник дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции министерства внутренних дел Российской Федерации" присуждены капитану полиции Николаю Рощупкину из Госавтоинспекции Курской области. Серебряным призером стал лейтенант полиции Андрей Михайлов из Госавтоинспекции Республики Татарстан, бронза досталась капитану полиции Алексею Рудалеву из Госавтоинспекции Калужской области.

Победители и призеры были награждены дипломами соответствующих степеней и ценными подарками. Управлению Госавтоинспекции МВД по Курской области, сотрудник которого признан лучшим, вручили кубок и новый патрульный автомобиль с повышенными динамическими характеристиками. Также участники, занявшие первые три места в каждом из разделов конкурсных испытаний, отмечены грамотами и подарками.

В заключительный день конкурса состоялись соревнования по триатлону и тактической подготовке, в которые вошли скоростное маневрирование, кросс, стрельба, а также испытания по тактической подготовке с использованием метода ролевой игры. В них приняли участие 10 финалистов, показавшие наилучшие результаты на предыдущих этапах.

На базе института также прошел семинар-совещание с руководителями Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации, где обсуждались тенденции в развитии системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Дипломы и ценные подарки победителям лично вручил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Обращаясь к почетным гостям и участникам конкурса, он подчеркнул важность подобных мероприятий для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников Госавтоинспекции. Черников сообщил, что конкурсы профессионального мастерства позволяют объективно оценить уровень подготовки инспекторов ДПС. Он также поздравил победителей и участников конкурса с 90-летним юбилеем российской Госавтоинспекции, пожелав им успехов в службе и новых достижений.