Почти 20 участков дорог и 57 многоэтажек отремонтируют в Химках в этом году

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В городском округе Химки отремонтируют 19 участков дорог и 57 многоквартирных домов (МКД) в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Вы почти полгода возглавляете крупный важный городской округ Химки. Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов. Сегодня я хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания и где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа?" — обратился к главе округа Воробьев.

Как отметила Федотова, в числе приоритетов — теплоснабжение. На модернизацию в этом году по инвестпрограмме ТСК "Мосэнерго" будет направлено около 700 миллионов рублей.

"Программа разработана с учетом обращений жителей, поступивших как в 2025, так и в начале этого года. Ее реализация уже началась", — сказала глава.

В этом году запланировали модернизировать две котельные, реконструировать девять центральных тепловых пунктов (ЦТП), заменить более 4 тысяч метров ветхих сетей и внедрить цифровой контроль за их работой. Программа охватит 111 многоквартирных домов с населением более 18 тысяч человек, работы завершат к 1 сентября 2026 года.

""Газпром" приступил к модернизации теплоснабжения еще несколько лет назад. И в 2024, и в 2025, и в 2026 годах он сделал большие инвестиции. И теперь каждый год мы видим снижение количества жалоб жителей", — отметил губернатор.

Он также добавил, что еще одна программа касается электроснабжения, поскольку качество теплоснабжения напрямую зависит от стабильного энергоснабжения. В этом направлении "Россети" и "Мособлэнерго" ведут работу по замене кабелей и увеличению мощностей.

Еще одна актуальная тема для Химок — дороги.

"В текущем году у нас запланировано отремонтировать 19 участков дорог общей протяженностью свыше 16 километров", — подчеркнула Федотова.

По ее словам, подрядчик зашел сразу на шесть объектов, что вызвало позитивный отклик у жителей. Все это — важнейшие муниципальные дороги, они находятся и в центре города, и на выезде из него.

Большинство дорог уже отремонтировали. Все работы планируют завершить до октября. Параллельно заделывают ямы: из запланированных 9,2 тысячи устранили 8,7 тысячи.

"Мы также активно занимаемся ремонтом МКД. В этом году обновим 57 домов", — сказала Федотова.

По ее словам, вместе с Фондом капитального ремонта и управляющими компаниями они выстроили работу так, чтобы все мероприятия по коммуникациям в подвалах завершили к началу отопительного сезона.

Эти работы затронут 49 тысяч жителей. Будут обновлены 16 объектов внутридомовых инженерных систем, отреставрированы 10 фасадов зданий, а на 41 объекте заменят кровлю. Капремонт МКД завершат к ноябрю 2026 года.

Федотова также рассказала о благоустройстве округа. В этом году приведут в порядок сквер "Сказка" в микрорайоне Сходня и набережную Барашкинского пруда. Работы завершат до конца октября.

"Отдельно остановлюсь на Барашкинском пруде. По нему было огромное количество запросов жителей", — подчеркнула руководитель муниципалитета.

По ее словам, подрядчик приступит к работам в ближайшие дни. Все работы выполнят в этом году.

В округе в этом году запланировали обустроить три воркаут-площадки, две из них уже работают. Также обновят 13 дворов — два из них уже готовы, и 14 детских площадок, пять из которых уже ввели в эксплуатацию. Продолжают обустраивать народные тропы: из 65 запланированных на этот год 31 уже сделали. Все работы завершат к августу 2026 года.

"Знаю, что вы проводите регулярные встречи с жителями, в том числе в формате выездных администраций. Это принципиально важно. Вы, как никто другой, понимаете: когда главы территорий и профильные министры открыто общаются с жителями и реагируют на их проблемы, рождается доверие и взаимопонимание", - подчеркнул губернатор.