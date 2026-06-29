За неделю в ДНР при атаках ВСУ погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике пять человек погибли, а 60, включая троих детей, были ранены в результате атак ВСУ.
- С 2014 года общее число жителей ДНР, погибших в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ, увеличилось до 9968 человек, среди них 255 детей.
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шестьдесят, в том числе трое детей, были ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
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"С 22 июня по 28 июня в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получил 60 человек, в том числе трое детей, и пятеро человек скончались", - сказала Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей региона, погибших с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ, с 2014 года, увеличилось до 9968 человек, среди них 255 детей.