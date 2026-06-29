Из лагеря в Тверской области госпитализировали более десяти детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более десяти детей из палаточного лагеря «Вымпел-Шторм» в Тверской области госпитализированы с вирусной инфекцией.
- Прокуратура Западнодвинского района организовала проверку по факту заболевания детей.
КУРСК, 29 июн - РИА Новости. Более десяти детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области, сообщили в региональной прокуратуре.
"Прокуратурой Западнодвинского района организована проверка по факту заболевания детей в палаточном лагере "Вымпел-Шторм" Западнодвинского муниципального округа. По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более десяти несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения", - сообщается в канале прокуратуры Тверской области на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
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