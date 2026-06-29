Из лагеря в Тверской области госпитализировали более десяти детей

КУРСК, 29 июн - РИА Новости. Более десяти детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области, сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.