Путин поздравил председателя Народного совета Туркмении с днем рождения

"Примите сердечные поздравления но случаю вашего дня рождения. Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами… Желаю вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов", – говорится в сообщении.