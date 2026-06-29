Путин поздравил председателя Народного совета Туркмении с днем рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.
- Путин отметил значительный авторитет Бердымухамедова на международной арене и усилия по укреплению связей между Россией и Туркменистаном.
- Президент России выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений Москвы и Ашхабада в духе углубленного стратегического партнерства.
АШХАБАД, 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Примите сердечные поздравления но случаю вашего дня рождения. Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами… Желаю вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов", – говорится в сообщении.
Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 69 лет.
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