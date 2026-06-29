Раскрыто, могут ли россияне продавать урожай с дач без уплаты налога

Краткий пересказ от РИА ИИ Доходы от продажи урожая, выращенного в личных подсобных хозяйствах в России, не облагаются налогом при соблюдении определенных условий.

Условия освобождения от налога: размер участка не должен превышать 50 соток, а урожай должен выращиваться самостоятельно, без привлечения наемных сотрудников.

При несоблюдении этих условий необходимо зарегистрироваться в налоговом органе и платить налог в размере 13%.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из Налогового кодекса.

"Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц: доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде)", - сказано в законодательстве.

Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть больше 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.

Если хотя бы один из пунктов не выполняется, уже нужно регистрироваться в налоговом органе и платить налог 13%.

Для освобождения от налогообложения доходов от продажи урожая россияне представляют документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления или правлением товарищества собственников недвижимости, который подтвердит, что продаваемая продукция произведена им на собственном участке. При этом там обязательно должен быть указан размер площади земельного участка.