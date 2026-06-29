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Юрист рассказал, нужно ли выходить из рабочих чатов при увольнении - РИА Новости, 29.06.2026
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04:57 29.06.2026 (обновлено: 06:25 29.06.2026)
Юрист рассказал, нужно ли выходить из рабочих чатов при увольнении

Юрист Сбитнев: сотрудник в случае увольнения должен выйти из рабочих чатов

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник при увольнении обязан передать дела, если это прописано в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании.
  • Если переписка велась с личного телефона, то работник обязан передать всю необходимую рабочую информацию из переписок своему работодателю при увольнении, а также стереть переписку и удалить чаты с коммерческой тайной.
  • В случае использования бывшим работником полученной информации, причинившего вред работодателю, работодатель может в судебном порядке взыскать с сотрудника убытки.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сотрудник, который вел рабочую переписку с личного телефона, в случае увольнения обязан передать всю необходимую рабочую информацию из переписок своему работодателю, а также стереть всю переписку и удалить чаты (выйти из них), если в них содержится коммерческая тайна, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
"Сотрудник в случае увольнения обязан передать дела, если это прямо прописано в его трудовом договоре или локальных нормативных актах компании, например, в должностной инструкции. Рабочие чаты входят в состав таких дел – ведение переписки может входить в состав трудовой обязанности работника, например, работник вел переписку с клиентами компании", - рассказал агентству Сбитнев.
Переписка обычно содержит корпоративную информацию, а иногда и коммерческую тайну, отметил юрист. Обычно такая переписка ведется с рабочих аккаунтов или телефонных номеров. Как следствие, при увольнении работник должен сдать все свои рабочие задачи работодателю - что в том числе будет свидетельствовать о надлежащем выполнении им своих трудовых обязанностей, рассказал собеседник.
"Если переписка велась с личного телефона, то работник обязан передать всю необходимую рабочую информацию из переписок своему работодателю при увольнении, а также стереть всю переписку, удалить чаты (выйти из них), если в них содержится коммерческая тайна, - добавил юрист.
В случае, если бывший работник будет и дальше использовать полученную информацию, что причинит вред работодателю, то он может в судебном порядке взыскать с сотрудника убытки, резюмировал Сбитнев.
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