Юрист рассказал, нужно ли выходить из рабочих чатов при увольнении

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудник при увольнении обязан передать дела, если это прописано в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании.

Если переписка велась с личного телефона, то работник обязан передать всю необходимую рабочую информацию из переписок своему работодателю при увольнении, а также стереть переписку и удалить чаты с коммерческой тайной.

В случае использования бывшим работником полученной информации, причинившего вред работодателю, работодатель может в судебном порядке взыскать с сотрудника убытки.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сотрудник, который вел рабочую переписку с личного телефона, в случае увольнения обязан передать всю необходимую рабочую информацию из переписок своему работодателю, а также стереть всю переписку и удалить чаты (выйти из них), если в них содержится коммерческая тайна, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

"Сотрудник в случае увольнения обязан передать дела, если это прямо прописано в его трудовом договоре или локальных нормативных актах компании, например, в должностной инструкции. Рабочие чаты входят в состав таких дел – ведение переписки может входить в состав трудовой обязанности работника, например, работник вел переписку с клиентами компании", - рассказал агентству Сбитнев.

Переписка обычно содержит корпоративную информацию, а иногда и коммерческую тайну, отметил юрист. Обычно такая переписка ведется с рабочих аккаунтов или телефонных номеров. Как следствие, при увольнении работник должен сдать все свои рабочие задачи работодателю - что в том числе будет свидетельствовать о надлежащем выполнении им своих трудовых обязанностей, рассказал собеседник.

"Если переписка велась с личного телефона, то работник обязан передать всю необходимую рабочую информацию из переписок своему работодателю при увольнении, а также стереть всю переписку, удалить чаты (выйти из них), если в них содержится коммерческая тайна, - добавил юрист.