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СМИ: британцы узнали о возможном освобождении осужденных по их делам - РИА Новости, 29.06.2026
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04:43 29.06.2026
СМИ: британцы узнали о возможном освобождении осужденных по их делам

DM: тысячи британцев узнали о возможном освобождении осужденных по их делам

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции Великобритании предупредило более 7 тысяч жертв преступлений о возможном досрочном освобождении осужденных по их делам.
  • Первая волна досрочных освобождений начнется 2 сентября с тех, кто получил сроки менее 18 месяцев, а с июня 2027 года под программу попадут осужденные на сроки свыше 12 лет.
  • В Министерстве юстиции оправдывают досрочное освобождение осужденных необходимостью борьбы с переполненностью тюрем.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство юстиции Великобритании разослало письма более чем 7 тысячам жертв преступлений, в которых предупредило, что осужденные по их делам могут досрочно выйти на свободу в ближайшие месяцы на фоне переполненности тюрем, сообщила газета Daily Mail.
"Более 7 тысяч жертв преступлений получили предупреждение о том, что преступники, которые нападали на них, могут быть досрочно освобождены в рамках мер "мягкого правосудия"... Досрочные освобождения готовятся для того, чтобы освободить место в тюрьмах", - говорится в публикации издания.
По данным газеты, первая волна досрочных освобождений начнется 2 сентября с тех, кто получил сроки менее 18 месяцев, затем на свободу начнут выходить все более опасные преступники - с июня 2027 года под программу попадут и осужденные на сроки свыше 12 лет.
Daily Mail подчеркивает, что в министерстве оправдывают этот шаг борьбой с переполненностью тюрем и утверждают, что строят 14 тысяч новых мест и нанимают дополнительных сотрудников службы контроля за досрочно освобожденными.
В январе газета Sun писала, что британские власти за год освободили досрочно 48,9 тысяч заключенных из-за перегруженности тюрем - в рамках экстренной схемы по освобождению мест в тюрьмах заключенных выпустили, когда они отбыли 40% своего срока.
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