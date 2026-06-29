Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции Великобритании предупредило более 7 тысяч жертв преступлений о возможном досрочном освобождении осужденных по их делам.

Первая волна досрочных освобождений начнется 2 сентября с тех, кто получил сроки менее 18 месяцев, а с июня 2027 года под программу попадут осужденные на сроки свыше 12 лет.

В Министерстве юстиции оправдывают досрочное освобождение осужденных необходимостью борьбы с переполненностью тюрем.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство юстиции Великобритании разослало письма более чем 7 тысячам жертв преступлений, в которых предупредило, что осужденные по их делам могут досрочно выйти на свободу в ближайшие месяцы на фоне переполненности тюрем, сообщила газета Министерство юстиции Великобритании разослало письма более чем 7 тысячам жертв преступлений, в которых предупредило, что осужденные по их делам могут досрочно выйти на свободу в ближайшие месяцы на фоне переполненности тюрем, сообщила газета Daily Mail

"Более 7 тысяч жертв преступлений получили предупреждение о том, что преступники, которые нападали на них, могут быть досрочно освобождены в рамках мер "мягкого правосудия"... Досрочные освобождения готовятся для того, чтобы освободить место в тюрьмах", - говорится в публикации издания.

По данным газеты, первая волна досрочных освобождений начнется 2 сентября с тех, кто получил сроки менее 18 месяцев, затем на свободу начнут выходить все более опасные преступники - с июня 2027 года под программу попадут и осужденные на сроки свыше 12 лет.

Daily Mail подчеркивает, что в министерстве оправдывают этот шаг борьбой с переполненностью тюрем и утверждают, что строят 14 тысяч новых мест и нанимают дополнительных сотрудников службы контроля за досрочно освобожденными.