В Калужской области сбили десять БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области ночью силами ПВО сбиты 10 БПЛА.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Десять БПЛА сбиты в Калужской области ночью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Кировского, Мещовского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, отметил губернатор, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.