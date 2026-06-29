В Калужской области сбили десять БПЛА

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Десять БПЛА сбиты в Калужской области ночью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он добавил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, отметил губернатор, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.