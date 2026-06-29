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Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 29.06.2026
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08:15 29.06.2026
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе отражения атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах.
  • Пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКаменск-ШахтинскийЗерноградский районЮрий Слюсарь
 
 
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