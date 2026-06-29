Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе отражения атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах.
- Пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".