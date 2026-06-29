Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.