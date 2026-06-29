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Боец группировки "Центр" рассказал, как сослуживец спас его из опасной зоны - РИА Новости, 29.06.2026
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Боец группировки "Центр" рассказал, как сослуживец спас его из опасной зоны

Российский боец 4,5 километра вез раненого товарища на тележке под огнем ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий группировки войск «Центр» Иван Сильнягин получил ранение при выполнении боевой задачи.
  • Сослуживец Сильнягина эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами и атаками беспилотников, за что был удостоен государственной награды.
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" Иван Сильнягин рассказал РИА Новости, что после полученного им ранения сослуживец в одиночку эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами ВСУ и атаками беспилотников.
Сильнягин рассказал, что получил ранение во время выполнения боевой задачи, после чего его товарищ принял решение самостоятельно вывезти его в безопасный район.
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"Меня ранило, он меня один вытаскивал под кассетами и дронами. Он меня 4,5 километра вез на этой тележке", - сказал военнослужащий.
По словам Сильнягина, именно благодаря решительным действиям сослуживца ему удалось выжить.
"Он спас мне жизнь", - добавил военнослужащий.
Боец также сообщил, что за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении раненого товарища, его сослуживец был удостоен государственной награды.
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