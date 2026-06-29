Боец группировки "Центр" рассказал, как сослуживец спас его из опасной зоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий группировки войск «Центр» Иван Сильнягин получил ранение при выполнении боевой задачи.
- Сослуживец Сильнягина эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами и атаками беспилотников, за что был удостоен государственной награды.
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" Иван Сильнягин рассказал РИА Новости, что после полученного им ранения сослуживец в одиночку эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами ВСУ и атаками беспилотников.
Сильнягин рассказал, что получил ранение во время выполнения боевой задачи, после чего его товарищ принял решение самостоятельно вывезти его в безопасный район.
"Меня ранило, он меня один вытаскивал под кассетами и дронами. Он меня 4,5 километра вез на этой тележке", - сказал военнослужащий.
По словам Сильнягина, именно благодаря решительным действиям сослуживца ему удалось выжить.
"Он спас мне жизнь", - добавил военнослужащий.
Боец также сообщил, что за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении раненого товарища, его сослуживец был удостоен государственной награды.