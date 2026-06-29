Боец группировки "Центр" рассказал, как сослуживец спас его из опасной зоны

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий группировки войск «Центр» Иван Сильнягин получил ранение при выполнении боевой задачи.

Сослуживец Сильнягина эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами и атаками беспилотников, за что был удостоен государственной награды.

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" Иван Сильнягин рассказал РИА Новости, что после полученного им ранения сослуживец в одиночку эвакуировал его из опасной зоны, преодолев около 4,5 километров под обстрелами ВСУ и атаками беспилотников.

Сильнягин рассказал, что получил ранение во время выполнения боевой задачи, после чего его товарищ принял решение самостоятельно вывезти его в безопасный район.

"Меня ранило, он меня один вытаскивал под кассетами и дронами. Он меня 4,5 километра вез на этой тележке", - сказал военнослужащий.

По словам Сильнягина, именно благодаря решительным действиям сослуживца ему удалось выжить.

"Он спас мне жизнь", - добавил военнослужащий.