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Океанолог рассказал, опасны ли "морские блохи" в Азовском море для людей - РИА Новости, 29.06.2026
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16:43 29.06.2026
Океанолог рассказал, опасны ли "морские блохи" в Азовском море для людей

Океанолог Станичный: "морские блохи" в Азовском море безопасны для людей

© РИА Новости / Алексей МайшевАзовское море
Азовское море - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Азовское море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У туристов, отдыхающих на Азовском море в Ейске, появились зуд, покраснения и сыпь после купания в воде.
  • Океанолог Станичный сообщил, что "морские блохи" в Азовском море безопасны для людей и раздражение на коже могут вызывать цианобактерии.
  • Чтобы избежать аллергической реакции, рекомендуется избегать больших скоплений водорослей, особенно выброшенных на берег.
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. "Морские блохи" в Азовском море безопасны для людей, раздражение на коже вызывают цианобактерии, рассказал РИА Новости заведующий отделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный.
В понедельник в соцсетях появилась информация, что на туристов, отдыхающих на Азовском море в Ейске, напали "морские блохи". После купания в воде у людей появлялся сильный зуд, покраснения и сыпь. В сети причиной раздражения на коже назвали укусы мелких морских рачков.
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"Морские блохи" - это условное название. Так называют микроорганизмы, которые обитают в водорослях в прибрежной зоне и во влажном песке. Они, в большинстве случаев, совершенно не приносят вреда человеку, раздражение может возникнуть, только если у людей аллергия", - сказал Станичный.
Он добавил, что другой, более вероятной причиной появления раздражения на коже могут быть цианобактерии, обитающие в Азовском море.
"Цианобактерии могут выделять токсины, которые как раз могут вызывать кожное раздражение. Сейчас время как раз их более-менее интенсивного развития", - уточнил собеседник агентства.
Чтобы избежать появления аллергической реакции, Станичный порекомендовал избегать больших скоплений водорослей, особенно выброшенных на берег.
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