Океанолог рассказал, опасны ли "морские блохи" в Азовском море для людей

Краткий пересказ от РИА ИИ У туристов, отдыхающих на Азовском море в Ейске, появились зуд, покраснения и сыпь после купания в воде.

Океанолог Станичный сообщил, что "морские блохи" в Азовском море безопасны для людей и раздражение на коже могут вызывать цианобактерии.

Чтобы избежать аллергической реакции, рекомендуется избегать больших скоплений водорослей, особенно выброшенных на берег.

КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. "Морские блохи" в Азовском море безопасны для людей, раздражение на коже вызывают цианобактерии, рассказал РИА Новости заведующий отделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный.

В понедельник в соцсетях появилась информация, что на туристов, отдыхающих на Азовском море Ейске , напали "морские блохи". После купания в воде у людей появлялся сильный зуд, покраснения и сыпь. В сети причиной раздражения на коже назвали укусы мелких морских рачков.

"Морские блохи" - это условное название. Так называют микроорганизмы, которые обитают в водорослях в прибрежной зоне и во влажном песке. Они, в большинстве случаев, совершенно не приносят вреда человеку, раздражение может возникнуть, только если у людей аллергия", - сказал Станичный.

Он добавил, что другой, более вероятной причиной появления раздражения на коже могут быть цианобактерии, обитающие в Азовском море.

"Цианобактерии могут выделять токсины, которые как раз могут вызывать кожное раздражение. Сейчас время как раз их более-менее интенсивного развития", - уточнил собеседник агентства.