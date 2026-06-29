"Билайн" собрал для "ЛизаАлерт" уже более 15 миллионов рублей

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сумма собранных "Билайном" средств на оснащение оборудованием добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" превысила 15 миллионов рублей, сообщает оператор.

В сборе средств, стартовавшем в ноябре 2025 года, приняло участие более 200 тысяч человек. Инициатива позволила обеспечить 20 городов летательными аппаратами для поиска с воздуха в труднодоступной среде.

Задача проекта – собрать 150 миллионов рублей на оснащение оборудованием региональных подразделений отряда. Механика участия предполагает как разовую помощь – от 5 до 15 тысяч рублей, так и подписку на регулярные взносы в размере 30 рублей или 100 рублей в месяц.

Инициатива предполагает не только оснащение спасательных отрядов по всей стране профессиональными летательными аппаратами, но и обучение пилотов-добровольцев и обеспечение регулярного обслуживания техники, что позволит расширить зону охвата поисков и скорость реагирования волонтерских спасательных групп.

"Ключевая особенность проекта – оперативная помощь регионам. Для того, чтобы обгонять время и быстро приходить на помощь потерявшемуся в природной среде человеку, "Билайн" и партнеры передают оборудование в поисковые подразделения сразу по мере поступления средств. Спасательные коптеры нужны в любых погодных условиях – они оснащены тепловизорами, некоторые модели работают и в дождь, и в метель. Они незаменимы в условиях холодного времени года, когда счет идет буквально на часы", – подчеркивается в сообщении.

Первая партия аппаратов уже передана в Архангельск, Волгоград, Казань, Карелию, Новосибирск, Псков, Санкт-Петербург, Челябинск, Вологду, Тверь, Саратов и Ярославль. Обновлен парк "ЛизаАлерт" в Московской области: коптеры отправлены в Клин, Сергиев Посад, Коломну и Наро-Фоминск. На учениях в Карелии в конце июня 2026 года четыре коптера были переданы для усиления парка Ленинградской области: в Приозерск, Тихвин, Гатчину и в Всеволжск. Закуплено спасательное оборудование для Самары, Перми и Тулы.

"Билайн" уже 14 лет является технологическим партнером отряда, создавая цифровую инфраструктуру для поисков. Из последних решений, которые призваны повысить скорость и эффективность спасательных операций, – запуск бесплатного сервиса "Геопоиск с ЛизаАлерт". Это превентивное согласие на передачу спасателям геоданных с мобильного устройства потерявшегося человека.