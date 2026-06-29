ПВО сбила 75 украинских беспилотников над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.
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"В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.