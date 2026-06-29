ПВО сбила еще два беспилотника на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".