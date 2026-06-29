ПВО за семь часов сбила 96 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за семь часов уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией РФ.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Силы ПВО за семь часов уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией РФ, сообщило Минобороны России.
"В период с 7.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18