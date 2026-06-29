ПВО ночью уничтожила 209 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 209 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение ночи в период с 20:00 мск 28 июня до 7:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
Так, бойцы сбили дроны противника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА над территорией Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым, а также надо акваториями Азовского и Черного морей.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18