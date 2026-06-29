ПВО ночью уничтожила 209 украинских дронов

"В течение ночи в период с 20:00 мск 28 июня до 7:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.