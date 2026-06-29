Над Рязанской областью сбили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбили БПЛА.
- Пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 29 июн - РИА Новости. Один БПЛА сбит днем в понедельник над территорией Рязанской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в период с 7.00 до 14.00 мск силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе над Рязанской областью.
"Сегодня днем над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков на платформе "Макс".
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