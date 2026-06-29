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Преемник Стармера отказался называть новый состав кабинета министров - РИА Новости, 29.06.2026
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16:16 29.06.2026
Преемник Стармера отказался называть новый состав кабинета министров

Энди Бернем отказался называть министров следующего правительства Британии

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем отказался называть, кого он назначит министрами своего будущего правительства.
  • Он пообещал перераспределить полномочия в пользу региональных властей и создать представительство канцелярии премьер-министра в Манчестере.
  • Бернем анонсировал запуск крупной программы строительства социального жилья, реформу налоговой системы и системы муниципальных услуг, а также реиндустриализацию.
ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, в понедельник отказался называть, кого он назначит министрами своего будущего правительства.
В понедельник экс-мэр Манчестера, депутат палаты общин Энди Бернем выступил с программной речью в Манчестере перед началом процесса выборов нового главы партии лейбористов. На данный момент Бернем является единственным кандидатом на пост. Как сообщали ранее британские СМИ, выборы могут завершиться к 17 июля, после чего Бернем может стать премьером к 20 июля.
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"Хотя политическое направление, которое я определил, не подлежит обсуждению, я создам инклюзивную команду на самом высоком уровне, чтобы все части партии и страны были представлены. И позвольте мне отметить, что я не буду объявлять о своих решениях по назначениям ни сегодня, ни до конца процесса. Так что не стесняйтесь сбрасывать со счетов любые распространяемые слухи", сказал Бернем, выступление которого транслировали британские телеканалы.
Описывая свою политическую программу, Бернем пообещал перераспределить полномочия в пользу региональных властей и подтвердил намерение создать представительство канцелярии премьер-министра в Манчестере, которой будет передана часть функций центрального аппарата.
"Задача представительства на севере будет заключаться в том, чтобы передать часть функций власти графствам… Речь о том, чтобы предоставить новые возможности для расширения полномочий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии", - добавил он.
Кроме того, Бернем пообещал запустить крупнейшую в послевоенный период программу строительства социального жилья, реформировать налоговую систему и систему муниципальных услуг, а также заняться реиндустриализацией.
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"Я собираюсь дать Британии перезагрузку, в которой она нуждается. Я принесу политику сотрудничества в Вестминстер, забрав власть из центра и передав ее в руки людей и регионов, которые смогут использовать ее наилучшим образом", - сказал он.
Премьер Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы.
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