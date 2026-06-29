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В Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2026
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11:49 29.06.2026 (обновлено: 12:30 29.06.2026)
В Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали три человека

Оперштаб: три человека пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ на Белгородский и Волоконовский округа Белгородской области ранены двое мужчин и женщина.
  • В хуторе Гаевка Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль, двое мужчин получили ранения.
  • В селе Веселая Лопань Белгородского округа при ракетном обстреле женщина получила позвоночную травму, ушиб локтевого сустава и акубаротравму.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в понедельник в результате атак ВСУ на Белгородский и Волоконовский округа Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В хуторе Гаевка Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения лица и голени, другой — перелом ноги. Бригада скорой транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспорт получил повреждения", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирована женщина, которая получила позвоночную травму, ушиб локтевого сустава и акубаротравму в понедельник при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа.
Уточняется, что в Белгородском округе в селе Варваровка от детонации FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Отрадное разбито лобовое стекло автомобиля, а в поселке Малиновка огнем уничтожены два социальных объекта. В Шебекинском округе дроны повредили "КамАЗ" и частный дом, в Грайворонском округе пробита кровля дома, в Ракитянском округе поврежден объект инфраструктуры, а в Краснояружском округе - социальный объект и инфраструктура. В хуторе Вязовской повреждены дом, газовая труба и автомобиль, добавили в ведомстве.
Как информировали в оперштабе, Белгородский округ в понедельник утром дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ.
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