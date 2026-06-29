КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

"КСИР Ирана нанес удары по 8 базам США в Кувейте и Бахрейне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились в ходе совместной операции воздушно-космических и военно-морских сил КСИР, сами атаки осуществлялись с применение как ракет, так и БПЛА.

Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран - явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.