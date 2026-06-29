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КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне - РИА Новости, 29.06.2026
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00:27 29.06.2026 (обновлено: 00:32 29.06.2026)
КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

IRIB: КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

© AP Photo / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по восьми американским базам в Кувейте и Бахрейне.
  • Удары были нанесены в ходе совместной операции воздушно-космических и военно-морских сил КСИР с применением ракет и БПЛА.
  • МИД Ирана заявил, что атаки США на Иран — явное нарушение меморандума о взаимопонимании, и Иран действовал на основании права на самооборону.
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на атаки США в ночь на воскресенье нанес удары по 8 американским базам в Кувейте и Бахрейне, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.
Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
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"КСИР Ирана нанес удары по 8 базам США в Кувейте и Бахрейне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары наносились в ходе совместной операции воздушно-космических и военно-морских сил КСИР, сами атаки осуществлялись с применение как ракет, так и БПЛА.
Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран - явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.
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