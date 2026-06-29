Эйфелева башня увеличилась на десять сантиметров из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эйфелева башня увеличивается примерно на десять сантиметров в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла.
- Используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Эйфелева башня увеличивается примерно на десять сантиметров в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.
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"Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов", — пояснил он.
По словам эксперта, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом данное явление остается незаметным для человеческого глаза.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.