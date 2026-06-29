Рейтинг@Mail.ru
Эйфелева башня увеличилась на десять сантиметров из-за жары - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 29.06.2026 (обновлено: 23:18 29.06.2026)
Эйфелева башня увеличилась на десять сантиметров из-за жары

RTL: Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров из-за жары во Франции

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в медиабанк
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эйфелева башня увеличивается примерно на десять сантиметров в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла.
  • Используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Эйфелева башня увеличивается примерно на десять сантиметров в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.
«
"Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов", — пояснил он.
По словам эксперта, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом данное явление остается незаметным для человеческого глаза.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Синоптик рассказал, дойдет ли до Москвы "европейская" жара
Вчера, 19:16
 
ФранцияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала