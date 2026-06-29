Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, сообщил ученый

Краткий пересказ от РИА ИИ Вода в Балтийском море прогрелась до 22–23 градусов тепла, что является аномальным значением для июня.

Из-за высокой температуры началось цветение водорослей и наблюдается легкое кислородное голодание, что критично для рыбы.

Научный сотрудник отметил, что температура воды в Балтике не должна подняться выше 23 градусов, так как жара уходит и погода возвращается к норме.

КАЛИНИНГРАД, 29 июн – РИА Новости. Вода в Балтийском море прогрелась до 22-23 градусов тепла – аномальных для июня значений, зацветают водоросли, рассказал РИА Новости научный сотрудник научно-образовательного центра" Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. Канта Николай Белов.

По словам ученого, вода в Балтике прогрелась из-за аномальной для региона жары, которая в конце июня пришла в Калининградскую область с юга Европы

"Вода 22-23 градуса. В некоторых участках Балтийского моря прогрелась аномально. Она выше нормы. У нас должна быть в июне условно 18 градусов, а тут 22-23. Соответственно, такая высокая температура, это еще и цветение водорослей. В принципе, это все отмечают - почти по всему побережью водичка не очень чистая", - сказал Белов.

Он отметил, что купаться в такой воде вполне комфортно, но не стоит ее много глотать. Пока это не опасно, но если прогреется еще, уже можно говорить о рисках инфекций. Белов уточнил, что у берегов Балтики сейчас наблюдают и небольших мертвых рыбок.

"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое, соответственно, действительно начинается такое легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", - добавил Белов.

Собеседник агентства подчеркнул, что выше 23 градусов вода в Балтике прогреться не должна. Жара уходит, погода возвращается к норме.