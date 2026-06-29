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Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, сообщил ученый - РИА Новости, 29.06.2026
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13:42 29.06.2026
Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, сообщил ученый

Белов: вода в Балтийском море прогрелась до аномальных для июня 22-23 градусов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПоселок на берегу Балтийского моря
Поселок на берегу Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Поселок на берегу Балтийского моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вода в Балтийском море прогрелась до 22–23 градусов тепла, что является аномальным значением для июня.
  • Из-за высокой температуры началось цветение водорослей и наблюдается легкое кислородное голодание, что критично для рыбы.
  • Научный сотрудник отметил, что температура воды в Балтике не должна подняться выше 23 градусов, так как жара уходит и погода возвращается к норме.
КАЛИНИНГРАД, 29 июн – РИА Новости. Вода в Балтийском море прогрелась до 22-23 градусов тепла – аномальных для июня значений, зацветают водоросли, рассказал РИА Новости научный сотрудник научно-образовательного центра" Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. Канта Николай Белов.
По словам ученого, вода в Балтике прогрелась из-за аномальной для региона жары, которая в конце июня пришла в Калининградскую область с юга Европы.
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"Вода 22-23 градуса. В некоторых участках Балтийского моря прогрелась аномально. Она выше нормы. У нас должна быть в июне условно 18 градусов, а тут 22-23. Соответственно, такая высокая температура, это еще и цветение водорослей. В принципе, это все отмечают - почти по всему побережью водичка не очень чистая", - сказал Белов.
Он отметил, что купаться в такой воде вполне комфортно, но не стоит ее много глотать. Пока это не опасно, но если прогреется еще, уже можно говорить о рисках инфекций. Белов уточнил, что у берегов Балтики сейчас наблюдают и небольших мертвых рыбок.
"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое, соответственно, действительно начинается такое легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", - добавил Белов.
Собеседник агентства подчеркнул, что выше 23 градусов вода в Балтике прогреться не должна. Жара уходит, погода возвращается к норме.
"В летний период нормальная температура в Балтийском море 18-19 градусов. Это абсолютно нормальная температура, летняя. 20 градусов уже море теплое считается. Но вот когда выше 20... это уже у нас аномально", - заключил Белов.
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