В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснояружском округе Белгородской области дрон ВСУ ударил по машине, в результате чего три человека получили множественные осколочные ранения.
- Женщина пострадала при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа и была госпитализирована с акубаротравмой.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Три человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в больницу обратилась женщина после ракетного обстрела ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.
"В поселке Отрадовский Краснояружского округа дрон ударил по машине. Женщину и двоих мужчин со множественными осколочными ранениями различных частей тела доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в больницу с акубаротравмой обратилась еще одна женщина, пострадавшая при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа, она госпитализирована.
Как информировали в оперштабе, Белгородский округ в понедельник утром дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ, госпитализирована женщина, которая получила позвоночную травму, ушиб локтевого сустава и акубаротравму.