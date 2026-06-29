В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Три человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в больницу обратилась женщина после ракетного обстрела ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.