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В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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17:17 29.06.2026 (обновлено: 17:29 29.06.2026)
В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ

Оперштаб Белгорода: из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснояружском округе Белгородской области дрон ВСУ ударил по машине, в результате чего три человека получили множественные осколочные ранения.
  • Женщина пострадала при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа и была госпитализирована с акубаротравмой.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Три человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в больницу обратилась женщина после ракетного обстрела ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.
"В поселке Отрадовский Краснояружского округа дрон ударил по машине. Женщину и двоих мужчин со множественными осколочными ранениями различных частей тела доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в больницу с акубаротравмой обратилась еще одна женщина, пострадавшая при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа, она госпитализирована.
Как информировали в оперштабе, Белгородский округ в понедельник утром дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ, госпитализирована женщина, которая получила позвоночную травму, ушиб локтевого сустава и акубаротравму.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали три человека
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